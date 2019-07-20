«Природа погибает, позорище»: Сергей Зверев начал своими руками очищать от мусора Байкал

Зверев опубликовал несколько роликов. На одном из них он сачком вылавливает мусор из воды.
На следующем видео известный стилист демонстрирует остатки костров и мусор, оставленные туристами на берегу
«Ни стыда, ни совести у людей нет. И так вся природа погибает, все погибает. Позорище», — заявил Зверев.
13 мая Тверской суд столицы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.