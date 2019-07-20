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Жизнь

«Природа погибает, позорище»: Сергей Зверев начал своими руками очищать от мусора Байкал

Сергей Зверев принялся своими руками наводить порядок на озере Байкал. Об этом он рассказывает в своем Instagram.

Сергей Зверев на Байкале
Сергей Зверев на Байкале
www.instagram.com/zverevsuperstar/

Зверев опубликовал несколько роликов. На одном из них он сачком вылавливает мусор из воды.

На следующем видео известный стилист демонстрирует остатки костров и мусор, оставленные туристами на берегу

«Ни стыда, ни совести у людей нет. И так вся природа погибает, все погибает. Позорище», — заявил Зверев.

13 мая Тверской суд столицы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.

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