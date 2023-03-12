12 марта
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Жизнь

Более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле

На продуктовой ярмарке выходного дня, которая прошла 11 марта, собрали 2,1 млн рублей. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Продуктовая ярмарка выходного дня
Продуктовая ярмарка выходного дня
Мэрия Барнаула

В Барнауле работало шесть площадок. Свою продукцию выставили больше 130 товаропроизводителей Барнаула и районов края.

Наиболее востребованными среди барнаульцев оказались мясо и мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасные изделия и мясные копчености.

Товарооборот субботней ярмарки в Барнауле составил 2,1 млн рублей. Мэрия города выяснила, что цены на ярмарках ниже, чем в торговых сетях, на 6,6 — 37,1%.

«Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», — заявили в ведомстве.

Следующая ярмарка пройдет 18 марта с 10:00 до 14:00. Площадки будут размещены по шести адресам:

  • пр-кт Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»;
  • ул.50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр-кт Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»);
  • ул.Чайковского, 21а (площадь перед ДК «Южный»).

Ранее глава Барнаула, Вячеслав Франк посетил первую продовольственную ярмарку 2023 года 18 февраля.

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