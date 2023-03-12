Более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле

На продуктовой ярмарке выходного дня, которая прошла 11 марта, собрали 2,1 млн рублей. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

В Барнауле работало шесть площадок. Свою продукцию выставили больше 130 товаропроизводителей Барнаула и районов края.

Наиболее востребованными среди барнаульцев оказались мясо и мясные полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасные изделия и мясные копчености.

Товарооборот субботней ярмарки в Барнауле составил 2,1 млн рублей. Мэрия города выяснила, что цены на ярмарках ниже, чем в торговых сетях, на 6,6 — 37,1%.

«Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», — заявили в ведомстве.

Следующая ярмарка пройдет 18 марта с 10:00 до 14:00. Площадки будут размещены по шести адресам:

пр-кт Ленина , 71 ( площадка у ТЦ «Россия»;

71 площадка у ТЦ «Россия»; ул.50 лет СССР , 51а ( площадь Маршала Жукова);

51а площадь Маршала Жукова); площадь Народная;

ул.Германа Титова , 9 ( сквер имени Германа Титова);

9 сквер имени Германа Титова); пр-кт Красноармейский , 36 ( на площадке перед бар-рестораном «Опера»);

36 на площадке перед бар-рестораном «Опера»); ул.Чайковского , 21а ( площадь перед ДК «Южный»).

Ранее глава Барнаула, Вячеслав Франк посетил первую продовольственную ярмарку 2023 года 18 февраля.