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Жизнь

Глава Барнаула посетил первую продовольственную ярмарку года

В субботу, 18 февраля, в Барнауле проходят первые в этом году продовольственные ярмарки. На одной из них побывал мэр города, Вячеслав Франк. Об этом сообщают в мэрии.

Продукты. Овощи. Мясо
Продукты. Овощи. Мясо
СС0

Торговля открыта в каждом районе города.

Барнаульцам предлагают свою продукцию производители со всего края: мясо, рыба, птица, колбаса, деликатесы, сухофрукты и не только. Всего 133 торговые точки.

Мэр города Вячеслав Франк посетил одну из точек на площадке у ТЦ «Россия» и пообщался с горожанами.

Барнаульцы отмечают, что на ярмарках всегда широкий ассортимент, продукты хорошего качества и дешевле, чем в магазинах.

«Цены ниже от 8 до 40% на разные категории товаров. Это достигается благодаря участию фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», — рассказал замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун.

Он также добавил, что на 2023 год уже запланировали 19 ярмарок. Традиционно они проходят по субботам с февраля по май и с сентября по ноябрь.

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