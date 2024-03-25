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Жизнь

Более 360 млн рублей собрано за выходные на благотворительный счёт Сбера

За выходные на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест в субботу, 23 марта, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Для сбора средств для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» Сбер и Российский Красный Крест в субботу открыли благотворительный счёт.
Для сбора средств для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» Сбер и Российский Красный Крест в субботу открыли благотворительный счёт.
Источник: пресс-служба Сбербанка.

Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Пожертвования продолжают поступать.

Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом: переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе не взимается.

Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам.

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, в которую войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК. Комиссия определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и др.

Собранные средства предполагается направить на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.

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