Более 4,5 млрд рублей потратят за перевозку первых лиц страны в 2019 году

«Аэрофлот» получит более 4,6 млрд рублей за организацию воздушных перевозок высших должностных лиц страны в 2019 году, свидетельствуют материалы сайта госзакупок, сообщает Интерфакс .

Соответствующий контракт компания получила, выиграв открытый конкурс ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» — структуры управления делами президента РФ. Сумма контракта соответствует его начальной стоимости. Источник финансирования — «бюджетные и внебюджетные средства». «Аэрофлот» был единственным участником конкурса.

Компания должна обеспечить перелеты чиновников и официальных делегаций по всему миру. Для этого предполагается использовать самолеты Ан-148, Falcon, Ил-96, Ту-134, Ту-214/204, Як-40, Sukhoi Superjet 100, Airbus A319, а также вертолеты AW139 и Ми-8. В сумму контракта входят аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, аэронавигационные услуги, проживание и питание экипажей.

«Аэрофлот» выигрывает подобные конкурсы СЛО «Россия» последние несколько лет. В 2018 году стоимость контракта была 4,2 млрд рублей.