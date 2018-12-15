Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
20

Более 4,5 млрд рублей потратят за перевозку первых лиц страны в 2019 году

«Аэрофлот» получит более 4,6 млрд рублей за организацию воздушных перевозок высших должностных лиц страны в 2019 году, свидетельствуют материалы сайта госзакупок, сообщает Интерфакс.

Самолет президента
Самолет президента
Пресс-служба Президента Российской Федерации; CC BY 4.0

Соответствующий контракт компания получила, выиграв открытый конкурс ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» — структуры управления делами президента РФ. Сумма контракта соответствует его начальной стоимости. Источник финансирования — «бюджетные и внебюджетные средства». «Аэрофлот» был единственным участником конкурса.

Компания должна обеспечить перелеты чиновников и официальных делегаций по всему миру. Для этого предполагается использовать самолеты Ан-148, Falcon, Ил-96, Ту-134, Ту-214/204, Як-40, Sukhoi Superjet 100, Airbus A319, а также вертолеты AW139 и Ми-8. В сумму контракта входят аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, аэронавигационные услуги, проживание и питание экипажей.

«Аэрофлот» выигрывает подобные конкурсы СЛО «Россия» последние несколько лет. В 2018 году стоимость контракта была 4,2 млрд рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость