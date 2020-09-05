Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Более 8 млрд рублей взыскали с бывшего депутата Госдумы

В Москве суд взыскал с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность в размере более 8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Огромная заддолженность образовалась по кредиту перед банком «Траст». Стоит отметить, что сам Варшавский осужден на 3,5 года.

«Вынесено решение по гражданскому делу по иску к Варшавскому о взыскании денежных средств. Исковые требования были удовлетворены, взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля», — рассказали в Лефортовском суде.

Также депутата обязали оплать расходы по госпошлине — в размере 60 тыс. рублей. Однако решение суда в силу не вступило и его можно обжаловать.

В декабре 2019 года Варшавского признали виновным в том, что он, будучи гендиректором ООО «РЭМЗ», уклонился от уплаты налога на прибыль — на общую сумму более 490 млн рублей. За это его на 3,5 года отправили в колонию строгого режима.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

С 2016 года РЭМЗ находится в процессе банкротства. Сейчас предприятие работает, основной кредитор — банк «Траст» — намеревался сохранить завод и найти нового инвестора.

РЭМЗ выпускает продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката, проектная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

Ранее сообщали, что экс-главе крупного холдинга на Алтае грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость