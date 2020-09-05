Более 8 млрд рублей взыскали с бывшего депутата Госдумы

В Москве суд взыскал с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского задолженность в размере более 8 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Огромная заддолженность образовалась по кредиту перед банком «Траст». Стоит отметить, что сам Варшавский осужден на 3,5 года.

«Вынесено решение по гражданскому делу по иску к Варшавскому о взыскании денежных средств. Исковые требования были удовлетворены, взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля», — рассказали в Лефортовском суде.

Также депутата обязали оплать расходы по госпошлине — в размере 60 тыс. рублей. Однако решение суда в силу не вступило и его можно обжаловать.

В декабре 2019 года Варшавского признали виновным в том, что он, будучи гендиректором ООО «РЭМЗ», уклонился от уплаты налога на прибыль — на общую сумму более 490 млн рублей. За это его на 3,5 года отправили в колонию строгого режима.

Банкрот. СС0

С 2016 года РЭМЗ находится в процессе банкротства. Сейчас предприятие работает, основной кредитор — банк «Траст» — намеревался сохранить завод и найти нового инвестора.

РЭМЗ выпускает продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката, проектная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

Ранее сообщали, что экс-главе крупного холдинга на Алтае грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей.