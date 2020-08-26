Экс-главе крупного холдинга на Алтае грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НОВАЭМ» Виталия Черномора, сообщает региональная прокуратура.

Подозреваемый в крупном мошенничестве Виталий Черномор не смог выйти на свободу.

Напомним, Черномор возглавлял холдинг (группу компаний), включавший в себя ОАО «Сибэнергомаш» — одно из старейших и крупнейших в крае предприятий. Сейчас бизнесмена обвиняют в мошенничестве.

Ранее altapress.ru очень подробно рассказал, чем занимался Черномор и за что его арестовали в Барнауле в 2019 году.

По версии следствия, предприниматель, используя свое служебное положение, обманул один из крупнейших банков.

«В 2013—2014 годах заключил с ОАО „Альфа-Банк“ ряд кредитных соглашений на общую сумму более 1,7 млрд рублей, сообщив сотрудникам банка заведомо ложные сведения о наличии у предприятий холдинга ликвидного имущества и имущественных прав, а также представил договоры и контракты с различными предприятиями, намереваясь, якобы, исполнить принятые на себя кредитные обязательства за счет имущественной прибыли от их реализации», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, деньги перечислили на счета подконтрольных Черномору организаций, после чего он «противоправно и безвозмездно изъял и обратил денежные средства в свою пользу, а впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению».

Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» ( третий справа). altairegion22.ru

Ранее сообщалось, что Черномор якобы слишком увлекся привлечением кредитов на свои предприятия, а вопрос выплаты долга попытался решить через банкротство.

Так, только один принадлежавший бизнесмену завод успел задолжать Глобэксбанку, Альфа-Банку, Райффайзенбанку и другим кредитным организациям свыше 4 млрд рублей.

В пресс-службе Альфа-Банка ранее рассказали altapress.ru, что банк «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» и «оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств».

В прокуратуре отметили, что уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Барнаула. Черномору грозит до 10 лет лишения свободы (ч.4 ст.159 УК РФ).