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27 августа
Экономика

Экс-главе крупного холдинга на Алтае грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «НОВАЭМ» Виталия Черномора, сообщает региональная прокуратура.

Подозреваемый в крупном мошенничестве Виталий Черномор не смог выйти на свободу.
Подозреваемый в крупном мошенничестве Виталий Черномор не смог выйти на свободу.
Олег Богданов.

Напомним, Черномор возглавлял холдинг (группу компаний), включавший в себя ОАО «Сибэнергомаш» — одно из старейших и крупнейших в крае предприятий. Сейчас бизнесмена обвиняют в мошенничестве.

Ранее altapress.ru очень подробно рассказал, чем занимался Черномор и за что его арестовали в Барнауле в 2019 году.

По версии следствия, предприниматель, используя свое служебное положение, обманул один из крупнейших банков.

«В 2013—2014 годах заключил с ОАО „Альфа-Банк“ ряд кредитных соглашений на общую сумму более 1,7 млрд рублей, сообщив сотрудникам банка заведомо ложные сведения о наличии у предприятий холдинга ликвидного имущества и имущественных прав, а также представил договоры и контракты с различными предприятиями, намереваясь, якобы, исполнить принятые на себя кредитные обязательства за счет имущественной прибыли от их реализации», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, деньги перечислили на счета подконтрольных Черномору организаций, после чего он «противоправно и безвозмездно изъял и обратил денежные средства в свою пользу, а впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению».

Виталий Черномор на &quot;Сибэнергомаше&quot; (третий справа).
Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» (третий справа).
altairegion22.ru

Ранее сообщалось, что Черномор якобы слишком увлекся привлечением кредитов на свои предприятия, а вопрос выплаты долга попытался решить через банкротство.

Так, только один принадлежавший бизнесмену завод успел задолжать Глобэксбанку, Альфа-Банку, Райффайзенбанку и другим кредитным организациям свыше 4 млрд рублей.

В пресс-службе Альфа-Банка ранее рассказали altapress.ru, что банк «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» и «оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств».

В прокуратуре отметили, что уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Барнаула. Черномору грозит до 10 лет лишения свободы (ч.4 ст.159 УК РФ).

Черномор родился в Алтайском крае и окончил АГАУ («бухгалтерский учет»). Работал в бухгалтерии «Сибэнергомаша» старшим экономистом. В 2003 году уехал в Москву, где начал работать в своем бизнесе — компании «Трубмаш», которая вскоре начала поставлять заводу металл.

К 2007 году «Сибэнергомаш» накопил крупный долг перед «Трубмашем» — 271 млн рублей. В сентябре 2009 года завод перешел под контроль Черномора — компания «Трубмаш» выкупила имущество на аукционе после того, как суд признал задолженность.

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