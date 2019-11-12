Кто такой бизнесмен Виталий Черномор и за что его арестовали в Барнауле

Как уже сообщал altapress.ru, бизнесмен Виталий Черномор, еще пять лет назад руководивший работой одного из старейших и крупнейших в крае предприятий — «Сибэнергомаш», арестован по обвинению в мошенничестве. Как хозяйственная деятельность этого руководителя, пользовавшегося поддержкой краевых властей, стала предметом уголовного разбирательства? Об этом — в материале altapress.ru.

Кто такой Виталий Черномор

По сведениям ЕГРЮЛ, 47-летний Виталий Черномор — гендиректор действующего акционерного общества «Новаэм», владевшего 100% акций «Сибэнергомаша», производителя котельного оборудования для большой энергетики (прежнее название — Барнаульский котельный завод).

Компания «Новаэм» не только владела акциями завода, но и была его управляющей компаниий. В 2014 году Черномор назначил себя гендиректором «Сибэнергомаша», в этой должности он работал с 1 апреля до конца ноября 2014 года.

К нынешнему предприятию «Сибэнергомаш-БКЗ», созданному после банкротства предыдущего юрлица, Черномор, по официальным данным, не имеет отношения.

Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» ( третий справа). altairegion22.ru

Что о нем известно

Черномор родился в Алтайском крае и окончил АГАУ («бухгалтерский учет»). По воспоминаниям источника, близкого к бывшим топ-менеджерам «Сибэнергомаша», до середины 2001 года (по другим данным — 2003-го) он работал в бухгалтерии завода старшим экономистом и был «абсолютно незаметным человеком». «Правда, одевался очень хорошо», — отметил источник.

Когда в апреле 2001 года Александр Степанов, глава «Энергомашкорпорации» (собственника завода того времени), назначил в Барнаул новую команду топ-менеджеров, служба безопасности (тоже новая) сделала интересное открытие.

«Незаметный человек в хорошем костюме» занимался поставками на завод металла через посредников — через контролируемые им фирмы, на которых оседал некоторый навар.

Черномор вел себя достаточно скромно — завышение цен производителей металла при их утверждении на заводе не бросалось в глаза. И все же поставки признали невыгодными заводу, а Черномору предложили уволиться. Это он и сделал. В 2003 году он уехал в Москву, где и стал работать в своем бизнесе — компании «Трубмаш».

Губернатор Алтайского края Александр Карлин , гендиректор ОАО «НОВАЭМ» Виталий Черномор и первый вице-губернатор Сергей Локтев. altairegion22.ru

Как он стал владельцем «Сибэнергомаша»

В 2005 году Степанов вновь сменил команду на «Сибэнергомаше». После этого компания «Трубмаш» стала поставлять заводу металл. Источник altapress.ru полагает, что это вряд ли было бы возможно без тесной договоренности с новым руководителем «Сибэнергомаша», десантировавшимся из кузницы степановских кадров — Белгорода.

К 2007 году «Сибэнергомаш» накопил крупный долг перед «Трубмашем»: 271 млн рублей. И в сентябре 2009 года завод перешел под контроль Черномора — компания «Трубмаш» выкупила имущество на аукционе после того, как суд признал задолженность.

Переход проходил болезненно: сторонники прежней команды заявляли о рейдерском захвате, а перед аукционом работники завода устроили митинг и протестовали против продажи.

В Барнауле прошел митинг работников «Сибэнергомаша». Олег Богданов

Планировал работать долго

В администрации края в споры между прежним и новым собственником завода, как казалось, не вмешивались. Но новое руководство завода одобрили — в «голубом доме» ходили разговоры, что его поддерживает лично губернатор Александр Карлин.

Вскоре акции «Сибэнергомаша» перешли в компанию «Новаэм», зарегистрированную в 2010 году в Москве. А Виталий Черномор как руководитель новой компании подписал с администрацией края соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (и он не раз его пролонгировал).

В соглашении Черномор обязался сохранить высокий уровень зарплаты на заводе, при подписании документов заявил, что у завода хорошие перспективы. «Мы пришли надолго», — заверял он.

Сотрудники «Сибэнергомаша» протестовали против аукциона , не нарушая общественный порядок. В своих бедах они обвинили неизвестных мошенников и чиновников , которые куда попало смотрят. Анна Зайкова

Компания «Новаэм» демонстрировала внешнее благополучие. Её офис располагался в центре Москвы недалеко от театра им. Вахтангова в ультрасовременном здании в стиле хай-тек.

Купил сложные активы

После покупки «Сибэнергомаша» «Новаэм» приобрел еще два крупных актива, находившихся в тот момент в тяжелом состоянии: Алапаевский меткомбинат (Свердловская область) и «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область).

Черномор объяснил, что покупка активов связана со стратегией — выстраиванием технологической цепочки от металла к котельному оборудованию.

Он объявил, что к 2030 году «Новаэм» станет транснациональной компанией. Но нужны инвестиции. По его словам, 2011 году в три завода инвестировано 1,5 млрд рублей, и это, в основном, свои средства.

«Мы редко прибегаем к заимствованиям», — объяснил он.

«Сибэнергомаш» поставит оборудование на Дальний Восток Олег Богданов

Почему попытки оказались неудачными

В 2010—2013 годах никакой информации о проблемах за пределы завода не выходило. Но к началу 2014 года информация буквально «выстрелила»: успешный завод накопил нешуточные долги по зарплате (около 50 млн рублей) и пенсионным взносам (43,3 млн рублей).

Как выяснилось, 2013 год был тяжелым для завода: так, по сообщению издания «Коммерсантъ», у него в 1,5 раза сократилась выручка и в шесть раз прибыль. Из-за долгов банковские счета были арестованы, рассказывали сотрудники предприятия в арбитраже.

В «Новаэме» объясняли проблемы тем, что с заводом плохо расплачиваются покупатели, которые задолжали ему 500 млн рублей. Крупными должниками называли московское предприятие «Атомэнергомаш» и «Сибирскую генерирующую компанию».

Но атомщики ответили, что барнаульский завод не выполнил условия контракта и работа не сдана, а в СГК — что не должны ему не копейки и даже наоборот: это «Сибэнергомаш» должен компании.

Кредиты должны способствовать росту благосостояния , а не наоборот.

Причины реальных проблем так и не были озвучены. Сегодня гипотезы выдвигают разные: от «не справился с управлением и с кредитной нагрузкой» до «напрасно он купил два комбината-предбанкрота» и «не собирался ничего развивать».

Так или иначе — в 2014 году власти тему не «педалировали» — видимо, из опасений испортить общий благостный фон губернаторской избирательной кампании.

Предприятие признали банкротом

В начале 2014 года Черномор взял управление «Сибэнергомашем» в свои руки, назначив самого себя его гендиректором с 1 апреля. В тот момент мало кто знал, что холдинг, несмотря на заявление Черномора о «развитии на свои», активно кредитовался. Объем взятых заводом кредитов и обязательств по договорам поручительства достиг 4 млрд рублей.

Информация о кредитных долгах стала известна лишь в ходе арбитражного разбирательства по делу о банкротстве. А вот схема выведения предприятия из бедственного положения стала ясна чуть раньше.

Летом 2014 года небольшая московская фирма подала заявление о банкротстве «Сибэнергомаша». К заявлению оперативно присоединились и другие кредиторы. На заводе ввели наблюдение, а в 2015 году и конкурсное производство.

В Барнауле прошел митинг работников «Сибэнергомаша». Олег Богданов

Из документов арбитража видно, что только «Глобэксбанку» завод задолжал более 1,5 млрд рублей. Должен он был и другим кредитным организациям: в частному, «Райффайзенбанку» и «Альфа-Банку».

Усмотрели преднамеренное банкротство

Между тем, схема списания долгов через банкротство, которая была популярна и ненаказуема в конце 1990-х и начале 2000-х, в 2010-х годах уже не проходила. Статью в УК РФ «преднамеренное банкротство» ввели в конце 2005 года, и практика нарабатывалась — арбитражные управляющие в этом играли не последнюю роль.

И в деятельности «Сибэнергомаша» конкурсный управляющий усмотрел признаки преднамеренного банкротства, следует из материалов арбитража. Он заявил, что руководство предприятия («Новаэм» и лично Черномор) выводило активы.

По данным «Коммерсанта», в 2015 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело, связанное с преднамеренным банкротством. Но судьба этого дела неясна.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Претензии арбитражного управляющего

Механизм «очистки» от долгов завода-должника подробно описан в материалах арбитража. Конкурсный управляющий «Сибэнергомаша» Альбина Кунавина утверждала, что компания «Новаэм» под руководством Черномора продала недвижимое имущество завода небольшим фирмам «Парис», «Орикс» и «Лорадо» (входившим в холдинг «Новаэм»).

А те затем сдали его в аренду самому же «Сибэнергомашу». Таким образом имущество уже нельзя было продать за долги основного предприятия. А фирмы получали от завода еще и арендную плату.

Кроме того, «Сибэнергомаш», крупный банковский заемщик, и сам выдавал займы этим же трем фирмам, а также «Алапаевскому металлургическому заводу» и «Моршаскхиммашу». Но займы почти не возвращались. Таким образом и «Сибэнергомаш» не мог вернуть деньги банку.

Кунавина попыталась привлечь Черномора и компанию «Новаэм» к субсидиарной (то есть финансовой) ответственности за эти действия на 4,7 млрд рублей. Но представила суду слабую доказательную базу, и они привлечены не были.

Сварочные работы на «Сибэнергомаше». Михаил Хаустов

В чем состоят претензии следствия

Известно, что заявление в правоохранительные органы подал один из крупных кредиторов «Сибэнергомаша» — «Альфа-Банк». Банки не очень любят связываться с правоохранителями, и обычно это происходит, когда все другие возможности вернуть деньги в суде по гражданским искам исчерпаны. И когда главный виновник «праздника» не идет навстречу, избегает контактов.

Алтайская полиция нашла заявление обоснованным и возбудила дело по статье 159, часть 4 УК РФ — мошенничество, совершенное в составе организованной группы или в особо крупном размере.

Следствие полагает, что именно в 2013 году (то есть тогда, когда на заводе начались трудности) Черномор оформил кредит по подложным документам. А затем 828 млн кредитных рублей были выведены на счета различных юрлиц. Вероятно, речь идет о вышеупомянутых фирмах «Орикс», «Лорадо» и «Парис» и, возможно, других.

В ГУ МВД предполагают, что Черномор и не намеревался возвращать деньги, он их похитил.

Шереметьево. wikimedia.org

Что сейчас происходит с уголовным делом

Виталия Черномора задержали в московском аэропорту Шереметьево (куда он, по данным «Коммерсанта», прилетел из деловой поездки — их Санкт-Петербурга) и доставили в Барнаул. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили в ГУ МВД.

Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей. 7 ноября Алтайский краевой суд подтвердил правомерность этого решения. Дело продолжают расследовать.

Сам Черномор является поручителем по кредитам, его личные долги составляют около 950 млн рублей, а с учетом исполнительского сбора — более 1 млрд рублей.

В пресс-службе «Альфа-Банка», комментируя арест бизнесмена, заявили, что «банк оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств».