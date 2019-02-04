Более 40% молодых людей мечтают уехать за границу

Более 40% молодых россиян желают покинуть родину и обосноваться за границей, свидетельствуют данные опроса « Левада-центра ».

Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%), передает «Интерфакс».

Численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса, пишет bfm.ru.

О стремлении перебраться за границу чаще говорят жители российских городов с населением более 100 тысяч человек, чем те, кто проживает в сельской местности.

Между тем июньский опрос ВЦИОМ показал, что россияне довольны жизнью и не хотят уезжать на ПМЖ за рубеж.

При этом, по сравнению с 1991 годом, число тех, кто не хотел бы уезжать из России, значительно увеличилось — с 70% до 88%.

Самые популярные направления для тех, кто хочет уехать из России — Германия, США, Испания, Канада и Италия.