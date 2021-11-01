Алтайский минздрав нарастил мощности ковидных госпиталей

Более 200 мест за неделю удалось добавить к общему коечному фонду в ковидных госпиталях Алтайского края, сообщил ТАСС .

Всего в крае развернуто 4 тыс. 816 мест. Из-за роста заболеваемости за неделю в существующие госпитали добавили 238 мест. На данный момент свободно около 450 коек.

Новые площадки пока не разворачивали, уточнили в министерстве.

В Алтайском крае, по последним данным оперштаба, в ковидных госпиталях лежат более 4 тыс. человек с коронавирусом и вирусной пневмонией.

Ранее краевой минздрав взял под контроль ситуацию с кислородом в госпиталях: за пару дней потребление кислорода в ковидных госпиталях выросло с 45 до 52 тонн.

При этом единственный региональный производитель кислорода поставляет в медучреждения всего три тонны.