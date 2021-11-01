1 ноября 0°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский минздрав нарастил мощности ковидных госпиталей

Более 200 мест за неделю удалось добавить к общему коечному фонду в ковидных госпиталях Алтайского края, сообщил ТАСС.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
zdravalt.ru

Всего в крае развернуто 4 тыс. 816 мест. Из-за роста заболеваемости за неделю в существующие госпитали добавили 238 мест. На данный момент свободно около 450 коек.

Новые площадки пока не разворачивали, уточнили в министерстве.

В Алтайском крае, по последним данным оперштаба, в ковидных госпиталях лежат более 4 тыс. человек с коронавирусом и вирусной пневмонией.

Ранее краевой минздрав взял под контроль ситуацию с кислородом в госпиталях: за пару дней потребление кислорода в ковидных госпиталях выросло с 45 до 52 тонн.

При этом единственный региональный производитель кислорода поставляет в медучреждения всего три тонны.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость