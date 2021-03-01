Более полусотни автобусных рейсов отменил Барнаульский автовокзал

Не исключено, что список закрытых направление еще расширится. Поэтому информацию о работе автовокзала и состоянии рейсов перед планированием поездки стоит уточнить в справочной — (3852) 61−79−79.
Также из-за погодных условий перекрыли движение на нескольких региональных трассах.
На дорогах дежурят экстренные службы.
В ГИБДД предупреждают, что хуже всего дела на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Троицкий районы) и А-322 (Поспелихинский, Рубцовский и Родинский районы), а также на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах.