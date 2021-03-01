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Более полусотни автобусных рейсов отменил Барнаульский автовокзал

1 марта из-за сильной метели и сложной дорожной ситуации в Алтайском крае отменилось более 50 автобусных рейсов, сообщил Барнаульский автовокзал.

Метель на трассе, МЧС.
Метель на трассе, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Не исключено, что список закрытых направление еще расширится. Поэтому информацию о работе автовокзала и состоянии рейсов перед планированием поездки стоит уточнить в справочной — (3852) 61−79−79.

Также из-за погодных условий перекрыли движение на нескольких региональных трассах.

На дорогах дежурят экстренные службы.

В ГИБДД предупреждают, что хуже всего дела на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Троицкий районы) и А-322 (Поспелихинский, Рубцовский и Родинский районы), а также на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах.

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