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Жизнь

Более полусотни нетрезвых водителей задержали в Барнауле на январских каникулах

С 1 по 9 января в Барнауле шли рейды «Нетрезвый водитель». Результатом стало задержание 58 водителей, которые позволили себе в нетрезвом виде сесть за руль.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Из всех задержанных 10 человек сели за руль пьяными повторно, рассказали в городской ГИБДД. Нарушителей оформили по ст. 264.1 УК РФ.

Всего за 2021 год на дорогах Барнаула задержали 2 121 водителя, севшего за руль в нетрезвом виде.

По вине таких автомобилистов произошло 59 ДТП, в которых погибли девять человек и 87 получили травмы.

Как сообщалось ранее, 10 января уголовный кодекс пополнился новой статьей — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Теперь до трех лет лишения свободы грозит за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч.

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