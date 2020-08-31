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Жизнь

Более пяти тонн повышающей настроение рыбы пытались ввезти на Алтай из Казахстана

В Алтайском крае специалисты выявили нарушение при ввозе в регион 5270 кг форели мороженой из Казахстана, сообщает «Катунь 24».

Семга и форель, Норвегия. Магазин: "Лента"
Семга и форель, Норвегия. Магазин: "Лента"

Таможеники и инспекторы регионального Россельхознадзора нашли ошибки в документах.

«При досмотре подконтрольного груза выявлены грубые нарушения маркировки продукции, установленные требованиями технического регламента „Пищевая продукция в части ее маркировки“», — отмечает издание.

Кроме того, отсутствовали сведения о получателе груза — это не позволяет проследить перемещение рыбы по территории России.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

В итоге «казахстанская форель» не добралась до алтайского потребителя — рыбу не пропустили и возвратили отправителю.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты поднимают настроение помимо шоколада. Оказалось, что с этим хорошо справляются жирные сорта рыбы, в том числе форель.

Региональный Россельхознадзор в своем Instagram отметил, что также не пропустили более 176 тонн разной растительногй продукции: 20 тонн абрикосов, 106 тонн арбузов, 10 тонн перца, 18 тонн винограда и 22 тонны репчатого лука.

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