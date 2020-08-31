Более пяти тонн повышающей настроение рыбы пытались ввезти на Алтай из Казахстана

Таможеники и инспекторы регионального Россельхознадзора нашли ошибки в документах.
«При досмотре подконтрольного груза выявлены грубые нарушения маркировки продукции, установленные требованиями технического регламента „Пищевая продукция в части ее маркировки“», — отмечает издание.
Кроме того, отсутствовали сведения о получателе груза — это не позволяет проследить перемещение рыбы по территории России.
В итоге «казахстанская форель» не добралась до алтайского потребителя — рыбу не пропустили и возвратили отправителю.
Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты поднимают настроение помимо шоколада. Оказалось, что с этим хорошо справляются жирные сорта рыбы, в том числе форель.
Региональный Россельхознадзор в своем Instagram отметил, что также не пропустили более 176 тонн разной растительногй продукции: 20 тонн абрикосов, 106 тонн арбузов, 10 тонн перца, 18 тонн винограда и 22 тонны репчатого лука.