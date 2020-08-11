Врачи рассказали, чем еще помимо лосося можно поднять настроение

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала в интервью радио Sputnik , какой эффект на настроение человека оказывают разные продукты.

Хвингия напомнила, что за настроение отвечает мозг и эндокринная система, которые необходимо стимулировать.

Сделать это можно разными способами, но наиболее естественный — через продукты питания. Шоколад и бананы — самые эффективные для поднятие настроения, но есть и другие яства. Например, морепродукты

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», — уточнила медик.

Также пригодятся орехи — грецкие и фисташковые. Для настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки.

Улыбка. CCO.

При этом существуют продукты, которые способны испортить настроение. К ним, например, можно отнести энергетические напитки.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит», — пояснила Хвингия.

Причина простая — сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально.

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В перечень жирных сортов рыб (жир до 30% и выше) входят лосось, форель, осетр, скумбрия, палтус, сайра, сельдь, мойва, угорь, минога, сом и другие. Самой жирной рыбой, как отмечает eda-land.ru, считается эвхалон.

«Еще несколько сот лет назад в Канаде ее в сушеном виде нанизывали на фитиль и использовали вместо свечи. Мясо имеет высокую энергетическую ценность, содержит более 40% жира. Для диетического питания не подходит», — предостерегают эксперты.

Нежирные сорта (жир до 3%) — карась, минтай, судак, треска, кефаль, щука, омуль, плотва и другие.

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