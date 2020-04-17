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Жизнь

Сибиряк на самоизоляции поймал щуку с неопределенным весом — или 15, или 20 килограммов

Житель Новосибирска недалеко от города поймал большую щуку, сообщает Om1.ru.

Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
http://www.altzapovednik.ru

Трофей удалось вытащить из водоема возле небольшого села под Мошково.

Житель Новосибирска поймал большую щуку.
Житель Новосибирска поймал большую щуку.
vk.com/fishingsibru. Андрей Ващенко.

«15 килограммов — это электронные весы, кантер показывает 20 килограммов. На спиннинг», — написал мужчина в паблике «Рыбалка в Новосибирске».

Впрочем, в комментариях к записи другие рыбаки выразили сомнение, что рыбу поймали при помощи спиннинга: «Лодка грязная вся. Видно же, что сети доставал», «Удачно сеть проверил», «Про сети уже говорили?».

«Во народ пошел, лишь бы обвинить всех в незаконных способах ловли. Если сами не умеете ловить на спиннинг, то не надо всех под одну гребенку. Смею предположить свою версию: рыбаков двое, вещей (снастей должно быть тоже достаточно, в лодке пакет в котором очевидно хранился трофей), оператор явно стоит на берегу и соответственно все снаряжение там же! Вот и все объяснение отсутствия спиннинга в лодке», — развеял «сеточную теорию» Василий.

Ранее судовой повар из Барнаула рассказал Altapress.ru, как кормит десятки голодных моряков в Тихом океане. Он точно знает, как приготовить первое, второе и компот во время шторма.

Для любителей рыбалки напомним: в Белокурихе продают дом с озером, где размножается щука.

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