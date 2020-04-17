Трофей удалось вытащить из водоема возле небольшого села под Мошково.
«15 килограммов — это электронные весы, кантер показывает 20 килограммов. На спиннинг», — написал мужчина в паблике «Рыбалка в Новосибирске».
Впрочем, в комментариях к записи другие рыбаки выразили сомнение, что рыбу поймали при помощи спиннинга: «Лодка грязная вся. Видно же, что сети доставал», «Удачно сеть проверил», «Про сети уже говорили?».
«Во народ пошел, лишь бы обвинить всех в незаконных способах ловли. Если сами не умеете ловить на спиннинг, то не надо всех под одну гребенку. Смею предположить свою версию: рыбаков двое, вещей (снастей должно быть тоже достаточно, в лодке пакет в котором очевидно хранился трофей), оператор явно стоит на берегу и соответственно все снаряжение там же! Вот и все объяснение отсутствия спиннинга в лодке», — развеял «сеточную теорию» Василий.
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