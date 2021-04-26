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Жизнь

Более 10 тыс. барнаульцев останутся без тепла и горячей воды на день

27 апреля в Барнауле энергетики начнут плановый ремонт участка магистральной теплосети около дома на ул. Чернышевского, 55. Временно отопление и горячую воду отключат для 10 210 потребителей, предупреждают в СГК.

Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
ООО "Сибирская генерирующая компания"

Ресурса не будет с 9:00 до 21:00 в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырех больницах на ул. Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина и других соседних, а также на пр. Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

За это время специалисты установят заглушки, которые отделят ремонтируемый участок от магистрали.

Всего предстоит заменить 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм.

Днем, 27 апреля, синоптики обещают до +15 градусов.

Ранее altapress.ru писал о весенне-летнем графике отключения горячей воды.

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