Более 10 тыс. барнаульцев останутся без тепла и горячей воды на день

27 апреля в Барнауле энергетики начнут плановый ремонт участка магистральной теплосети около дома на ул. Чернышевского, 55. Временно отопление и горячую воду отключат для 10 210 потребителей, предупреждают в СГК.

Ресурса не будет с 9:00 до 21:00 в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырех больницах на ул. Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина и других соседних, а также на пр. Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

За это время специалисты установят заглушки, которые отделят ремонтируемый участок от магистрали.

Всего предстоит заменить 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм.

Днем, 27 апреля, синоптики обещают до +15 градусов.

Ранее altapress.ru писал о весенне-летнем графике отключения горячей воды.