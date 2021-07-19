Уже более 4,5 тыс. барнаульцев посетили первую молодежную выставку в «Титов Арене»

Межрегиональную молодежную выставку «Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле за первые 10 дней посетили уже 4500 человек. И это не считая тех, кто пришел на открытие 8 июля, сообщили altapress.ru организаторы проекта.

Отметим, в прошлый раз, в 2019 году, главную экспозицию биеннале посетили 5 тыс. человек за месяц.

В выставке «Аз.Арт.Сибирь» участвуют более 600 работ 300 живописцев, графиков, скульпторов и искусствоведов со всех регионов Сибири и Приморского края.

Экспозиция работает в комплексе «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93) до 30 июля, без выходных с 10:00 до 19:00. Вход свободный, но с соблюдением всех антиковидных ограничений.

Помимо выставки барнаульцам на «Аз.Арт.Сибирь» устраивают мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками. Программу можно посмотреть здесь. Ближайшая экскурсия по «Аз.Арту» состоится 21 июля в 18:30. Она также будет бесплатной.

Ранее посмотреть экспозицию приходил Виктор Томенко с супругой. По словам губернатора Алтайского края, «два часа прошли на одном дыхании».