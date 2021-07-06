«Дышала через трубочку». Смотрим, какие необычные работы представят алтайские авторы на крупнейшей выставке «Аз.Арт.Сибирь»

«Есть предложение!» — такую заветную фразу мечтали услышать все художники, которые принесли свои работы на выставком (или, проще говоря, отбор экспонатов) крупнейшей межрегиональной выставки «Аз. Арт. Сибирь-2021». «Афиша» узнала, кому повезло больше всего.

Отражение всего

В фойе «Титов-Арены» многолюдно. Невидимое волнение ощутимо заполняет огромное пространство.

Художники спешно, но бережно распаковывают свои творения, завернутые во множество слоев бумаги и полиэтилена. Кто-то торопливо подписывает название на обороте, другие заполняют заявки для комиссии.

Короткое напутственное слово и инструктаж от куратора, художника Николая Зайкова — и выставком стремительно стартовал.

«Есть предложение, коллеги?» — ответ на этот вопрос больше всего тревожит участников. В жюри сидят 10 экспертов, для пропуска необходимо пять голосов. Голосовать могут как по всем произведениям (на выставком можно приносить до 10 работ), так и в каждом отдельном случае.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Картины авторы выносят на импровизированный пьедестал, собранный из белых кубов — будущей конструкции выставки, монтаж которой еще не начался. Чуть дыша, они почти шепотом называют свои имя и название картины. Сразу видно, что подобный опыт публичных выступлений им непривычен.

Эксперты, наоборот, ведут себя шумно и даже весело — много шутят, подбадривают участников. Никто не увидел от них косого взгляда — только нежное внимание.

Творческий конвейер работает быстро: отобранные работы сразу относят вглубь фойе, остальные участники забирают обратно домой.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Одной из первых выставком успешно прошла Дарья Субботина с картиной «Когнитивный диссонанс». Художнице — 21 год, недавно она защитила диплом в институте культуры. Ее полотно украшено зеркалами и лицами-масками и чувственными руками.

«Люблю изучать разные техники, гравюрой, мозаикой занимаюсь. Эти маски я лепила со своего лица с помощью стоматологического альгината, технику подсмотрела в интернете. Окунала в альгинат лицо, дышала через трубочку, потом гипсом все заливала», — рассказала девушка о своем творении.

Зеркала, по ее задумке, будут отражать картины разных участников, за счет чего ее полотно еще больше обогатится интересными красками.

Учиться новому

В межрегиональной выставке могут принять участие только молодые люди, от 18 до 35 лет. Образование не важно — попробовать себя может как любитель, так и преподаватель живописи.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Шансы попасть на «Аз.Арт» у них примерно равные — с той лишь оговоркой, что о творческих силах педагогов жюри уже знает. В любом случае, человек талантливый пройти сможет.

Как это сумела сделать Наталья Антонова, творчески разносторонний человек — не только художник, но и поэт, писательница, дизайнер. Она принесла 10 своих работ — «про запас», чтобы было больше шансов попасть на выставку. В итоге взяли весь «десяток».

«Рассчитывала, что возьмут три-четыре работы, а остальные отклонят. Рисую я семь лет, но специального художественного образования у меня нет. Я делаю картины разных жанров, но сюда принесла свои необычные фантастические работы», — рассказала девушка.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Преподаватель института культуры Юрий Гребенщиков называет себя «ветераном» этой выставки. В «Аз.Арт.Сибирь» он принимает участие в пятый и последний раз — больше не пройдет по возрастным ограничениям.

Для финального показа он выбрал графические картины с изображением рабочих офисных мест.

«Была задумка принести четыре картины, которые еще больше этих, но не успел их доделать. Картины я создал в любимой технике карандаш с темперой. В будущем это будет серия работ. О названии еще не думал, но она будет связана с интерьером», — поделился планами Гребенщиков.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Десять его учеников тоже пришли на выставком. Поучаствовать им предлагают сами преподаватели. Студенты интересуются о концепции, подбирают работы и консультируются перед показом.

«Я им объясняю, что выставка направлена на молодых людей, настроенных на поиск — стилей, видов и так далее. Стараюсь привить им мысль о том, что художник должен делать какие-то концептуальные вещи, по которым он будет узнаваем», — рассказал Юрий Гребенщиков.

Рука мастера

Выставком прошел достаточно быстро — больше сотни участников отсмотрели за два часа.

«По жюри разу видно, когда приносят сильную работу — все сразу приободряются, голосование проходит легко и единогласно. Мы всегда радуемся, когда приносят хорошие произведения», — говорит председатель жюри и Алтайского отделения Союза художников Дмитрий Петренко.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

Примечательно, что во многих работах участников угадываются их учителя. Не единожды во время выставкома жюри угадывали, у кого занимался тот или иной художник.

«Мы сразу видим, кто закончил институт, училище, кто учился, например, у педагога Погодаева. Одна девочка вышла, сказала, что не училась у него, но брала уроки. Еще одна художница ходила в студию Широва — почерк мастеров всегда считывается», — рассказал Петренко.

В итоге на «Аз.Арт.Сибирь» попали работы 70 алтайских авторов.

Выставком — это лишь малая подготовительная часть. За ней сразу следует монтаж оборудования, сложная компоновка экспонатов (важно, что одно произведение не «заглушало» в соседстве другое) и подготовка к открытию. В этом году из-за коронавируса оно впервые не будет рассчитано на массового зрителя.

Когда будет проходить выставка

Выставка открывается 8 июля в «Титов-Арене» и будет работать там до 30 июля. Вход свободный.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

В связи с ограничениями в зал одновременно смогут запускать не более 50 человек. Учитывая, что выставочная площадь составляет 2 тыс. кв. метров — социальную дистанцию можно будет соблюдать без особых проблем.

Судить работы сибирских авторов будут ведущие российские творцы из Союза художников России, жюри из Академии художеств и Московского союза художников.

В Барнауле отобрали картины для выставки «Аз.Арт» Анна Зайкова

К концу выставки будут озвучены победители каждой номинации — они получат денежные призы.