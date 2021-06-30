Полтора трилобита. В краеведческом музее работает уникальная выставка древней живности

Выставку «Доисторические миры» открыли в краеведческом музее. Она будет работать до конца августа. Впервые музей организовал полномасштабную палеонтологическую экспозицию.

Камни с историей

Проект родился в процессе сотрудничества музея с руководителем центра «Растем вместе» Анной Паутовой. «Мы вместе поехали на неверовское месторождение известняка, — рассказывает заведующая отделом развития Ольга Филиппова. — И в породе я увидела окаменелые организмы. Меня это потрясло. Казалось бы, обычный камень, но у него огромная история, это результат эволюции».

Коллекция краеведческого музея насчитывает больше 600 палеонтологических экспонатов, в экспозиции представлено 200. Она разделена на две части: дочетвертичный — морские животные и растения, и четвертичный периоды — кости ледниковых гигантов — мамонтов, пещерных медведей, шерстистых носорогов, бизонов.

Когда-то на территории Алтая было теплое море, поэтому чаще всего здесь находят именно морскую флору и фауну. Трилобиты — ископаемые членистоногие — наиболее яркие представители того времени.

Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова.

Большой и маленький

Тело трилобитов было покрыто хитиновым панцирем. Чаще палеонтологи находят лишь отпечатки трилобитов в камне или части их тел — головы и хвосты отдельно. Обычно это результат линьки — сброшенные животными панцири. Но в коллекции краеведческого музея есть уникальные и редкие находки, которые полностью показывают строение тела трилобитов.

«Смотрите, вот трилобит. Интересно, что природа спрятала половину его тела в камне, а на другую половину позволила взглянуть», — рассказывает Ольга Филиппова.

На земле обитали тысячи видов трилобитов, образ жизни у них был разный. Некоторые были хищниками, другие травоядными. У многих были выступающие глаза — подобные тем, что сейчас есть у улиток. Отличались и размерами — от нескольких миллиметров до двух метров. Такие огромные трилобиты были найдены в Испании.

Найденные в Алтайском крае особи датируются эпохой девона, около 400 млн лет назад.

Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова.

Моллюск в домике

В экспозиции много других морских животных — моллюсков аммонитов, точнее их домиков — сохранившихся в камне раковин. У них сложное строение, сам моллюск занимал всего лишь небольшую часть. Вся оставшаяся «жилплощадь», поделенная на камеры, была заполнена водой и газом, который выталкивался наружу с помощью сифона. Таким образом моллюск передвигался, причем задом наперед, толкая раковину впереди себя.

На территории края аммонитов не находили, в коллекции представлены образцы с Северного Кавказа и из Казахстана.

Из-за интересного строения раковин этих моллюсков их узнают даже те, кто далек от палеонтологии.

Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова.

Фото с мамонтом

Во второй части выставки можно посмотреть на настоящие кости мамонта — их на Алтае находят довольно часто. Когда разлившиеся реки подмывают берега, кости буквально высыпаются из земли.

Кости шерстистых носорогов встречаются реже. До 1771 года никто не знал, что они водились на Алтае, пока кости не нашел академик Петр Паллас.

Один их первых экземпляров палеонтологической коллекции — окаменелый бивень трогонтериевого слона. Он гораздо старше мамонтов, обитал в европейской части России.

Чтобы понять, насколько велики были мамонты, с одной из костей этих животных можно сфотографироваться и буквально руками потрогать древнюю историю.

Выставка «Доисторические миры» работает до 29 августа, здесь проводят занимательные экскурсии, лекции и мастер-классы. Вход на выставку свободный. 0+