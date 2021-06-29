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В барнаульском торговом центре открыли женскую выставку натуралистичных картин

В Барнауле в ТЦ «Весна» открылась выставка «вкусных» натюрмортов. Все картины нарисовали женщины-художницы из Барнаула и Заринска.

В ТЦ "Весна" в Барнауле работает выставка "вкусных" натюрмортов
В ТЦ "Весна" в Барнауле работает выставка "вкусных" натюрмортов
ТЦ "Весна"

Картины написаны в различных стилях: от реализма до импрессионизма.

«Некоторые работы как-будто выполнены с эффектом 3D, и кажется, что можно взять в руки прекрасные ароматные фрукты и плоды прямо с картины. Такое точно не оставит никого равнодушным!», — рассказали организаторы выставки.

Красивые натюрморты выполнены кистью Татьяны Шацукевич, Любови Туровой, Надежды Митягиной, Ольги Синебоковой, Ирины Шефер, Марии Худобиной, Ольги Зиновской и Татьяны Филлиповой.

Понравившиеся картины любой желающий может купить для личной коллекции.

Выставка расположена на втором этаже торгового центра.

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