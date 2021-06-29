В барнаульском торговом центре открыли женскую выставку натуралистичных картин

Картины написаны в различных стилях: от реализма до импрессионизма.
«Некоторые работы как-будто выполнены с эффектом 3D, и кажется, что можно взять в руки прекрасные ароматные фрукты и плоды прямо с картины. Такое точно не оставит никого равнодушным!», — рассказали организаторы выставки.
Красивые натюрморты выполнены кистью Татьяны Шацукевич, Любови Туровой, Надежды Митягиной, Ольги Синебоковой, Ирины Шефер, Марии Худобиной, Ольги Зиновской и Татьяны Филлиповой.
Понравившиеся картины любой желающий может купить для личной коллекции.
Выставка расположена на втором этаже торгового центра.