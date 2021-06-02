Барнаульцы смогут увидеть картины, созданные в уникальном стиле «монгол зураг»

3 июня в выставочном зале музея «Город» в Барнауле (пр. Ленина, 111) открывается международная российско-монгольская художественная выставка «Монголия — Алтай: век и вечность». Она посвящена 100-летию дипломатических отношений между Россией и Монголией.

На выставке представлено около 300 работ более 120 алтайских художников, сообщает пресс-служба Минкульта.

Монголию авторы с Алтая отобразили во всей полноте — в экспозиции есть и яркие пейзажи, и душевные портреты, и фантазийные композиции, навеянные путешествием по этой стране.

Также представлены работы монгольских авторов из Улан-Батора. Иностранных творцов интересуют историческое прошлое, древние культурные традиции, отраженные в петроглифических композициях.

В картинах современных монгольских живописцев и графиков можно увидеть черты уникально стиля «монгол зураг» — традиционной живописи Монголии.

Стиль «монгол зураг» был разработан в начале XX века. Произведения зураг исполняются гуашью, клеевыми или минеральными красками на полотне, что напоминает тибетскую танку.

В этой живописи объединяются буддийское изобразительное искусство и социалистический реализм.

Открытие выставки в 16:00. Работать она будет до 27 июня.