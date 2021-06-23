В барнаульской «Титов-Арене» впервые пройдет молодежная выставка почти за 8 млн. рублей

8 июля в Барнауле откроется молодежная биеннале «Аз.Арт.Сибирь — 2021». Это будет юбилейная, десятая выставка проекта, и впервые она пройдет не в залах Союза художников и музея «Город», а на одной из крупнейших площадок в городе — в комплексе «Титов-Арена». Расшириться проекту позволила тройная грантовая поддержка, сообщают организаторы.

Барнаульский «Аз.Арт. Сибирь» — это авторитетная художественная выставка-конкурс, которую проводит алтайский Союз художников. Самая крупная молодежная выставка за Уралом — точно. «Аз.Арт. Сибирь» поддерживала Российская академия художеств и Государственная Третьяковская галерея, и за все эти годы в выставке приняли участие более двух тысяч художников и искусствоведов из 13 регионов.

В 2019 году только на одной из площадок «Аз.Арт. Сибирь» в Барнауле за один месяц побывали 5 тысяч зрителей. Участниками выставки тогда стали 299 живописцев, графиков, скульпторов и искусствоведов, которые представили более 400 работ. Однако такой крупной площадки, как «Титов-Арена», у проекта до сих пор не было.

Аз.Арт.Сибирь — 2019. Никита Постоялко

«Основная экспозиция „Аз.Арта“ расположится в пространстве комплекса „Титов Арена“. Она не займет его „чашу“ и внутренний объем — мы используем лишь галереи вокруг „чаши“. И, тем не менее, это порядка 2000 кв.м. Там мы разместим профессиональное выставочное оборудование, которое привезем из Новокузнецка. И представим около 400 конкурсных произведений молодых сибирских художников», — рассказывает куратор проекта, художник Николай Зайков.

«Аз.Арт.Сибирь — 2021» vk.com/azartsiberia

Выйти на новую площадку у организаторов проекта получилось благодаря тройной грантовой поддержке.

«Аз.Арт.Сибирь» выиграл грант губернатора Алтайского края в сфере культуры, грант президента РФ на развитие гражданского общества и впервые — еще один, можно сказать, грант: финансирование фонда Александра Прокопьева (там также грантовая система поддержки). Поэтому в 2021 году у нашего проекта три основных источника финансирования. Безусловно, главный из них — грант президента РФ, он составляет более 4 млн. рублей. Общая стоимость проекта «Аз.Арт. Сибирь» в 2021 году — 7,9 млн. рублей, — пояснил Николай Зайков.

Грантовые средства позволят выставке выйти на более крупную площадку, пригласить в Барнаул ведущих экспертов в области изобразительного искусства, расширить призовой фонд для победителей проекта и многое другое.

Торжественное открытие «Аз.Арт. Сибирь — 2021» состоится у главного входа в комплекс «Титов Арена» 8 июля в 16:00. Выставка будет работать до 30 июля. Вход свободный. Кроме того, к «Аз.Арт. Сибирь» традиционно присодинятся галереи, музеи и арт-пространства города с внеконкурсными проектами.

Гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками.

«Аз.Арт.Сибирь». Фильм Никита Постоялко Аз.Арт.Сибирь — 2019. Никита Постоялко

В выставке еще можно принять участие. Отбор работ для барнаульских художников пройдет 2 июля в 12:00 в комплексе «Титов Арена». В проекте может участвовать любой график, живописец и скульптор в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам выставки художникам присудят денежные премии и дипломы. Вся информация для участников проекта публикуется в сообществе «Аз.Арт. Сибирь» в ВК и в Инстаграме.