Не хуже National Geographic. Алтайский режиссер снял красивый фильм-релакс о Байкале

Режиссер из Республики Алтай Иван Усанов и студия «Ирбисфильм» сняли новый фильм «Путь к чистому Байкалу». Съемочная группа больше месяца снимала самое глубокое озеро мира и Забайкальский национальный парк.

Название фильма выбрано не случайно. Одноименное название носит экологическая тропа через Баргузинский хребет, соединяющая сакральную Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив.

«Горные перевалы, скальные замки и гроты, водопады, переправы через полноводные реки и прижимы, кедры-великаны, медведи и другие обитатели таёжных дебрей: на этой тропе некогда скучать», — рассказывают авторы фильма.

Фильм также повествует о забытых поселениях Байкала и о людях, живущих в непростых условиях вдали от цивилизации.

«И, конечно, в фокусе объектива — Чивыркуйский залив — самый теплый на Байкале с его живописными бухтами, островами, термальными источниками, а также Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала со знаменитой „Тропой испытаний“ и лучшими панорамами Забайкальского национального парка: Баргузинского и Чивыркуйского заливов, архипелага Ушканьи острова и заснеженных вершин горных хребтов», — красочно описывает Усанов.

Неспешный закадровый текст читает телеведущий и режиссер ГТРК «Алтай» Василий Романов. В фильме много красивых кадров — с высоты птичьего полета и макросъемок.

Ранее этот же режиссер снял живописный фильм об одном из крупнейших озер Катунского заповедника — Тайменье.