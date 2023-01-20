Более 3,6 тыс. человек окунулись на Крещение в Барнауле

Более 3,6 тыс. человек окунулись в купелях на Крещении в Барнауле. Об этом сообщают в мэрии города.

В 2023 году окунуться в проруби решили на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, заявили в мэрии Барнаула.

К крещенскому городку у набережной Оби пришли 618 барнаульцев. Более популярными оказались купели на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка — здесь окунулись порядка трех тысяч жителей.

На месте омовений находились медики, готовые оказать помощь барнаульцам. После купания предлагали чай и кофе. Также работали кабинки для переодевания и бани.

Безопасность жителей обеспечивали спасатели городского аварийно-спасательного формирования, УГОЧС и ПБ Алтайского края, сотрудники полиции, Барнаульского инспекторского отделения ГИМС, народные дружинники и волонтеры.