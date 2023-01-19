19 января
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Жизнь

Как православные барнаульцы отмечают Крещение Господне 2023: прямая трансляция

Православные барнаульцы 19 января отмечают Богоявление. Корреспонденты altapress.ru отправились от Знаменского женского монастыря прямо в крещенский городок на Оби. Посмотреть, как проходит таинство погружения в воду можно в нашей прямой текстовой трансляции.

Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.

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Обновлено в 10:42

В храме при Знаменском женском монастыре проходит литургия. Она началась в 8:30. Совсем скоро (примерно в 11:00) барнаульцы пройдут Крестным ходом до крещенского города на Оби. Там поставили купель.

«Во дворе дежурят полиция и народные дружинники», — передает наш корреспондент

Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
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