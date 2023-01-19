Как православные барнаульцы отмечают Крещение Господне 2023: прямая трансляция

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Обновлено в 10:42
В храме при Знаменском женском монастыре проходит литургия. Она началась в 8:30. Совсем скоро (примерно в 11:00) барнаульцы пройдут Крестным ходом до крещенского города на Оби. Там поставили купель.
«Во дворе дежурят полиция и народные дружинники», — передает наш корреспондент
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.
Литургия в храме при Знаменском женском монастыре.
altapress.ru.