9 февраля
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Жизнь

Более 4 тыс. человек отказались от гражданства России в прошлом году

От российского гражданства отказались 4 306 человек в 2022 году. За последние три года это наибольший показатель, пишет РБК, ссылаясь на департамент информации и печати МИД.

Котенок с паспортом. Паспорт.
Котенок с паспортом. Паспорт.
Дмитрий Кудрявцев.

От российского гражданства отказались 4 306 человек в 2022 году. За последние три года это наибольший показатель, пишет РБК, ссылаясь на департамент информации и печати МИД.

В 2020 году от гражданства России отказались 3 877 человек, а в 2021-м — 4 055.

В МИДе уточняют, что в 2021—2022 годах прием посетителей в «российских заграничных учреждениях» вели в заграничных учреждениях.

Поэтому, добавляют в ведомстве, изменений в динамике почти нет.

«Особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — говорится в сообщении.

А внутри России от российского гражданства отказались только 40 человек.

Ранее президент Владимир Путин перечислил причины, по которым могут лишить российского гражданства.

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