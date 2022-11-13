Путин назвал причины, которые могут лишить приобретенного гражданства

Соответствующая поправка президента РФ Владимира Путина принята Госдумой и сегодня поступила в нижнюю палату парламента, пишет РИА Новости.

Приобретенного гражданства предлагается лишать за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, грабеж, вымогательство, надругательства над флагом и гербом России.

Помимо этого, список пополнился хулиганством, вандализмом, похищением человека, незаконным приобретение оружия, а также взятками.

Как стало известно ранее, за распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны гражданство РФ предлагается аннулировать.

Независимо от времени совершения угрожающих действий, нарушитель может быть привлечен к ответственности. Факт преступления установят сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что российская гимнастка-чемпионка уехала в Германию и сменит спортивное гражданство.