Путин назвал причины, которые могут лишить приобретенного гражданства

Приобретенного гражданства предлагается лишать за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, грабеж, вымогательство, надругательства над флагом и гербом России.
Помимо этого, список пополнился хулиганством, вандализмом, похищением человека, незаконным приобретение оружия, а также взятками.
Как стало известно ранее, за распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны гражданство РФ предлагается аннулировать.
Независимо от времени совершения угрожающих действий, нарушитель может быть привлечен к ответственности. Факт преступления установят сотрудники ФСБ.
Ранее стало известно, что российская гимнастка-чемпионка уехала в Германию и сменит спортивное гражданство.