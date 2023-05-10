Более 1,4 тыс. детей смогут попасть на юбилейную смену лагеря "Орленок" в Алтайском крае

Лагерь "Орленок" первым откроет свои двери среди детских учреждений Алтайского края 31 мая.
В 2023 году в лагере пройдет юбилейный сезон. Ровно 20 лет дети из Алтайского края и других регионов проводят лето в стенах "Орленка".
Отдохнуть и улучшить свой иммунитет смогут более 1,4 детей.
"Юбилейная программа будет очень насыщенной: запланированы досуговые мероприятия с участием знаменитых гостей Алтайского края, творческие выступления профессиональных артистов, встречи с выпускниками "Орленка" разных лет", - сообщают в ведомстве.
Ранее стало известно, когда заканчиваются уроки в школах и начинаются летние каникулы в 2023 году.