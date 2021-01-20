Более 20 тыс. жителей Алтайского края окунулись в крещенские купели

В крае работало 36 официальных мест для массового купания. Там дежурило 309 человек и 90 единиц техники, чтобы в случае ЧП прийти на помощь.
«Благодаря слаженным действиям всех задействованных специалистов, чрезвычайных происшествий на воде не было допущено», — заявили в экстренном ведомстве.
Ранее сообщалось, что одному из мужчин стало плохо у купели на озере Пионерском в Борзой Заимке. Сотрудники МЧС вовремя заметили это, оказали первую медицинскую помощь, потом подъехали медики. Мужчина чувствует себя нормально.
Как барнаульцы окунались в ледяную воду — в фоторепортаже altapress.ru.