И ковид не страшен: как в Барнауле отметили Крещение. Фоторепортаж altapress.ru

Утром во вторник от стен монастыря к Речному вокзалу прошел крестный ход. Затем митрополит Сергий совершил чин освящения воды.
В этом году купели на Оби не было — единственным официально разрешенным местом для крещенского купания стало озеро Пионерское в Борзовой заимке.
Ранее в соцсетях сообщалось о «нелегальной купели» на пляже «Водный мир». В Крещение пляж был закрыт для посетителей.
Крещение-2021.
Анна Зайкова.
Крещение-2021.
Анна Зайкова.
Крещение-2021.
Анна Зайкова.
Как барнаульцы окунаются в купель на озере Пионерское — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.