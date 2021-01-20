И ковид не страшен: как в Барнауле отметили Крещение. Фоторепортаж altapress.ru

Жители Барнаула 19 января отметили праздник Крещения. Центром торжества в краевой столице стал Знаменский монастырь.

Утром во вторник от стен монастыря к Речному вокзалу прошел крестный ход. Затем митрополит Сергий совершил чин освящения воды.

В этом году купели на Оби не было — единственным официально разрешенным местом для крещенского купания стало озеро Пионерское в Борзовой заимке.

Ранее в соцсетях сообщалось о «нелегальной купели» на пляже «Водный мир». В Крещение пляж был закрыт для посетителей.

Крещение-2021. Анна Зайкова. Крещение-2021. Анна Зайкова. Крещение-2021. Анна Зайкова.

Как барнаульцы окунаются в купель на озере Пионерское — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.