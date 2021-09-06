Более 8 тыс. жителей центра Барнаула сутки проживут без горячей воды

В Барнауле отключат горячее водоснабжение в 28 жилых дома в центре города из-за проведения плановой реконструкции, сообщает СГК.

Горячую воду отключили в 9:00 утра 6 сентября, вернут до 9:00 утра 7 сентября.

Под отключение, необходимое для плановой реконструкции тепловой камеры и замены тепловой сети, попали 8136 жителей Центрального района.

«Воды не будет в 28 жилых домах, школе и детском саду на Папанинцев, Партизанской, Ядринцева и Красноармейском», — рассказали энергетики.

В СГК подчеркнули, что реконструкция поможет улучшить качество теплоснабжения действующих и новых потребителей. Адреса, попавшие под отключения, отметили на карте.



Ранее жилые дома в Барнауле на 36 часов отключали от горячей воды из-за новой автодороги.