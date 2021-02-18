Более 2,2 тысяч больных коронавирусом скончалось в Алтайском крае

1 505 человек с коронавирусной инфекцией продолжают лечение в ковидных госпиталях. 570 пациентов лечатся от вирусной пневмонии.
В тяжелом состоянии 362 человека, из них 103 на ИВЛ (на троих больше, чем сутками ранее).
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 104 человека. Выздоровели всего 37 685 человек. Умерло 2 212 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 43,
- Бийск — 12,
- Рубцовск — 9,
- Яровое, Кулундинский район — по 5 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
- Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть — Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
25 852 (+3 209 за сутки) человека получили первую прививку и 10 517 (+548) человек полностью привиты.