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Жизнь

Более 2,2 тысяч больных коронавирусом скончалось в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 152 пациента, умерло 13 человек, сообщили 18 февраля в оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

1 505 человек с коронавирусной инфекцией продолжают лечение в ковидных госпиталях. 570 пациентов лечатся от вирусной пневмонии.

В тяжелом состоянии 362 человека, из них 103 на ИВЛ (на троих больше, чем сутками ранее).

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 104 человека. Выздоровели всего 37 685 человек. Умерло 2 212 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 43,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск — 9,
  • Яровое, Кулундинский район — по 5 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Кытмановский район, Поспелихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
  • Ребрихинский, Солтонский, Целинный районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский район, Тальменский, Третьяковский, Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Баевский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть — Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

25 852 (+3 209 за сутки) человека получили первую прививку и 10 517 (+548) человек полностью привиты.

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