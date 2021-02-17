229 больных коронавирусом умерло в Алтайском крае с начала февраля

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 159 новых диагнозов COVID-19, выздоровело 163 пациента, умерло 12 человек (во всех случаях причиной смерти стал коронавирус), сообщили 17 февраля в оперштабе. Всего с начала февраля скончалось 229 больных ковидом.