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Жизнь

229 больных коронавирусом умерло в Алтайском крае с начала февраля

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 159 новых диагнозов COVID-19, выздоровело 163 пациента, умерло 12 человек (во всех случаях причиной смерти стал коронавирус), сообщили 17 февраля в оперштабе. Всего с начала февраля скончалось 229 больных ковидом.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 527 человек и 629 пациентов лечатся от вирусной пневмонии.

В тяжелом состоянии находятся 373 человека, из них 100 на ИВЛ.

Всего в крае с начала эпидемии заболело 41 949 человек (2 822 ребенка). Выздоровели всего 37 533 человека. Умерло 2 199 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 45,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 13,
  • Бийский район — 6,
  • Заринск, Яровое, Поспелихинский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
  • Кулундинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
  • Краснощековский, Кытмановский, Ребрихинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Зональный, Ключевской, Крутихинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Советский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

22 643 (+2 047 за сутки) человека получили первую прививку и 9 969 (+978) человек полностью привиты.

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