229 больных коронавирусом умерло в Алтайском крае с начала февраля

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 527 человек и 629 пациентов лечатся от вирусной пневмонии.
В тяжелом состоянии находятся 373 человека, из них 100 на ИВЛ.
Всего в крае с начала эпидемии заболело 41 949 человек (2 822 ребенка). Выздоровели всего 37 533 человека. Умерло 2 199 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 45,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 13,
- Бийский район — 6,
- Заринск, Яровое, Поспелихинский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
- Кулундинский, Михайловский районы — по 4 заболевших,
- Краснощековский, Кытмановский, Ребрихинский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Зональный, Ключевской, Крутихинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Советский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
22 643 (+2 047 за сутки) человека получили первую прививку и 9 969 (+978) человек полностью привиты.