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Жизнь

Более 28 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 224 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 185 пациентов, умерло 11 человек, сообщили 10 декабря в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 505 человек, 126 из них на аппаратах ИВЛ.

В резервном фонде минздрав края держит более 1,7 тыс. коечных мест.

Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 28 356 человек. Выздоровели всего 24 894 человек. Умерло 1 245 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 66,
  • Рубцовск — 22,
  • Бийск — 17,
  • Заринск — 13,
  • Славгород — 12,
  • Камень-на-Оби — 9,
  • Новоалтайск — 8,
  • Алейск — 5,
  • Волчихинский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Павловский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Баевский, Бийский, Курьинский, Локтевский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
  • Благовещенский, Ельцовский, Ключевской, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы — по 2 человека,
  • Калманский, Косихинский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 1 человеку.
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