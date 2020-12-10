Более 28 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 505 человек, 126 из них на аппаратах ИВЛ.
В резервном фонде минздрав края держит более 1,7 тыс. коечных мест.
Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 28 356 человек. Выздоровели всего 24 894 человек. Умерло 1 245 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 66,
- Рубцовск — 22,
- Бийск — 17,
- Заринск — 13,
- Славгород — 12,
- Камень-на-Оби — 9,
- Новоалтайск — 8,
- Алейск — 5,
- Волчихинский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Павловский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Баевский, Бийский, Курьинский, Локтевский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
- Благовещенский, Ельцовский, Ключевской, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы — по 2 человека,
- Калманский, Косихинский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 1 человеку.