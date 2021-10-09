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Жизнь

Более 80 тысяч жителей Алтайского края заболели ковидом с начала пандемии

294 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за прошедшие сутки. Почти сотня случаев только в Барнауле. Закрыли больничные 45 пациентов, умерло 25 человек, сообщили в оперштабе 9 октября.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Вновь выросло число тяжелобольных пациентов: за сутки на 8 человек. В реанимациях находятся 615 пациентов, 245 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 197 пациентов и 457 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 515 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 80 134 человека, выздоровели 59 921 человек. Умерли 5 668 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 94,
  • Бийск — 33,
  • Рубцовск — 26,
  • Алейск — 13,
  • Славгород — 10,
  • Яровое — 8,
  • Заринск — 7,
  • Рубцовский район — 6,
  • Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы — по 5,
  • Алейский, Первомайский районы — по 4,
  • Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район — по 2,
  • Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район — по 1.

По актуальным данным, в Алтайском крае прививается 706 255 человек, в том числе: 38 866 человек получили первую прививку и 660 702 человека полностью привиты.

6 687 человек ревакцинировались.

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