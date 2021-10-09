Более 80 тысяч жителей Алтайского края заболели ковидом с начала пандемии

294 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за прошедшие сутки. Почти сотня случаев только в Барнауле. Закрыли больничные 45 пациентов, умерло 25 человек, сообщили в оперштабе 9 октября.

Вновь выросло число тяжелобольных пациентов: за сутки на 8 человек. В реанимациях находятся 615 пациентов, 245 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 197 пациентов и 457 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 515 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 80 134 человека, выздоровели 59 921 человек. Умерли 5 668 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 94,

Бийск — 33,

Рубцовск — 26,

Алейск — 13,

Славгород — 10,

Яровое — 8,

Заринск — 7,

Рубцовский район — 6,

Бийский , Благовещенский Калманский , Ключевской , Кулундинский , Курьинский , Топчихинский , Тюменцевский , Угловский районы — по 5,

Благовещенский Калманский Ключевской Кулундинский Курьинский Топчихинский Тюменцевский Угловский районы — по 5, Алейский , Первомайский районы — по 4,

Первомайский районы — по 4, Камень-на-Оби , Бурлинский , Зональный , Краснощековский , Михайловский , Новичихинский , Троицкий , Усть-Калманский районы — по 3,

Бурлинский Зональный Краснощековский Михайловский Новичихинский Троицкий Усть-Калманский районы — по 3, Новоалтайск , Заринский , Немецкий национальный , Поспелихинский , Тальменский , Усть-Пристанский , Шипуновский район — по 2,

Заринский Немецкий национальный Поспелихинский Тальменский Усть-Пристанский Шипуновский район — по 2, Волчихинский , Егорьевский , Каменский , Павловский , Табунский , Тогульский район — по 1.

По актуальным данным, в Алтайском крае прививается 706 255 человек, в том числе: 38 866 человек получили первую прививку и 660 702 человека полностью привиты.

6 687 человек ревакцинировались.