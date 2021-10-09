Более 80 тысяч жителей Алтайского края заболели ковидом с начала пандемии

Вновь выросло число тяжелобольных пациентов: за сутки на 8 человек. В реанимациях находятся 615 пациентов, 245 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусной инфекцией 3 197 пациентов и 457 с вирусной пневмонией.
Свободными остаются 515 коечных мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 80 134 человека, выздоровели 59 921 человек. Умерли 5 668 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 94,
- Бийск — 33,
- Рубцовск — 26,
- Алейск — 13,
- Славгород — 10,
- Яровое — 8,
- Заринск — 7,
- Рубцовский район — 6,
- Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы — по 5,
- Алейский, Первомайский районы — по 4,
- Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 3,
- Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район — по 2,
- Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район — по 1.
По актуальным данным, в Алтайском крае прививается 706 255 человек, в том числе: 38 866 человек получили первую прививку и 660 702 человека полностью привиты.
6 687 человек ревакцинировались.