9 сентября 16°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Более 180 заболевших ковидом детей выявили в Алтайском крае с начала учебного года

В Алтайском крае, по данным на 9 сентября, зарегистрировали 237 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

С 1 сентября ковид выявили у 181 ребенка: за весь период наблюдений — 5 153, а девятью днями ранее — 4 972. Всего, у населения всех возрастов, с начала сентября зарегистрировали 1931 случай заражения, таким образом, почти 10% из общего числа — дети, или каждый десятый заболевший коронавирусом.

Всего в крае инфицированных — 72 604 (в том числе 5 153 ребенка). Всего выздоровели — 55 970 пациентов, из них за прошедшие сутки — 427.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 637 человек.

«Кроме этого, 342 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1040», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 213.

За весь период наблюдений скончались 4 926 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 767 человек (по иным причинам — 1 159).

По данным оперштаба на 9 сентября, на коронавирус обследовали 2 007 328 человек. Прививается 649 080 человек: получили первую вакцину — 111 503, полностью вакцинированы — 535 142.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае на карантин из-за ковида ушли классы в 19 школах.

Новые случаи

Барнаул — 66, Бийск — 24, Рубцовск — 19, Алейск — 12, Заринск, Новоалтайск и Павловский районы — по 7, Славгород, Зональный и Локтевский районы — по 6, Алейский, Бийский, Топчихинский и Третьяковский районы — по 5, Алтайский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский и Усть-Пристанский районы — по 4, Немецкий национальный, Первомайский, Табунский, Тальменский и Усть-Калманский районы — по 3, Красногорский, Солтонский и Чарышский районы — по 2, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Крутихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы — по 1.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость