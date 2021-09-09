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Жизнь

В Алтайском крае на карантин из-за ковида ушли классы в 19 школах

В Алтайском крае 27 классов ушли на карантин с начала нового учебного года из-за обнаружения ковида у учеников, сообщает ТАСС.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Замглавы алтайского минобразования Лариса Терновая отметила, что частично закрыты 27 классов в 19 школах.

«Почему это происходит: один ребенок заболевает, класс уходит на карантин, но вместе образовательный процесс у данного класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение», — пояснила она.

Терновая подчеркнула, что дистанционное обучение на 14 дней могут ввести в случае, если в школе заболело более 20% педагогов.

Дополнительные каникулы для детей, по ее словам, могут объявить, если в школе заболели более 30% учителей.

«Что касается ОРВИ, сезонный подъем заболеваемости у нас наблюдается, как и в любом учреждении», — добавила замминистра, уточнив, что в случае с ОРВИ для школ действуют такие же правила, как и при COVID-19.

Напомним, по данным оперштаба на 6 сентября, в крае за сутки ковид обнаружили у 37 детей, при этом всего выявили 239 случаев (16% - дети).

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