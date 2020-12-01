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Больного с ковидом и туберкулезом бросили на улице. Инцидент проверяют власти Новосибирска

Росздравнадзор в Новосибирске проверяет информацию об отказе в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, сообщает РИА «Новости».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Как отмечает территориальное управление Росздравнадзора, проверяют два медучреждения.

«Инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Также в ходе проверок рассмотрят вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с туберкулезом и коронавирусом.

Речь идет о сюжете телекомпании «НСК 49», в котором рассказывают о том, что пациента высадили из машины скорой помощи прямо на улице из-за отсутствия свободных мест в больнице.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

«Дмитрия Орлова настигла беда. Он заболел открытой формой туберкулеза. На протяжении четырех месяцев лечился в туберкулезном диспансере и вдруг оказался выкинутым на улицу», — сообщил новосибирский телеканал.

Мужчина рассказал, что ему планировали операцию с установкой в легком клапана. Отвезли в Институт туберкулеза, где положили в отделение с зараженными ковидом.

«Там я заболел коронавирусом. Меня повезли туда, где содержат больных с таким диагнозом. Там оказалось, что нет мест. Больницы между собой вообще не договорились об этом. Тупо отправили домой, дали на проезд, высадили на площади», — отметил новосибирец.

Семья Дмитрия проживает на окраине Новосибирска, в одной комнате семейного общежития: бабушка, жена, он и десятилетний сын.

Туберкулез. Легкие.
Туберкулез. Легкие.
СС0.

Домой вернуться мужчина не может, так как общежитие имеет места общего пользования, а его диагноз требует изоляцию. Сейчас семья вынуждена арендовать квартиру.

«У него температура вечером поднимается до 39. Это все связано с туберкулезом. Плюс коронавирус, который никто не лечит, не дали никаких лекарств, ничего», — рассказала супруга.

По ее словам, обратно в туберкулезный диспансер Дмитрия не берут. Его уже выписали и все документы передали в другое учреждение, в которое мужчину тоже не берут.

Ранее в Новосибирске два пациента ковидного госпиталя с разницей в шесть дней свели счеты с жизнью.

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