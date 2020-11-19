Больной COVID-19 отдал свой лимит кислорода сыну и задохнулся

На Украине больной COVID-19 мужчина пожертвовал лимит на кислородном аппарате своему сыну, который также заразился коронавирусом, сообщает РИА «Новости» .

Мужчина умер после того, как отдал сыну «отцовский паек» на кислород.

О трагедии рассказала в Facebook волонтер Дана Яровая. Она написала, что в больницах Киева не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19. В итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.

«Человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо — некуда. И дают кислород, внимание, на 15 минут в сутки. Вдумайтесь!» — возмутилась Яровая.

Она рассказала, что у знакомого отец и сын попали в больницу, где им давали кислород на 15 минут.

«Так вот, отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут или уже нет. Меня просто начинает колотить. Кто не пережил признаки удушия во время ковида, тот не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом!» — написала волонтер.

По ее словам, сегодня украинские больницы напоминают немецкие концлагеря. Также она пожелала «сгореть в аду» тем, кто разворовал все деньги из ковидного фонда.

Как сообщают украинские СМИ, несколько десятков миллиардов гривен растащили из спецфонда, который предназначался на борьбу с пандемией.

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