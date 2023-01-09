До -60. Большая часть территории России охвачена аномальными морозами

Самая низкая температура зарегистрирована в Якутии. В Оймяконе столбики термометров опустились до -59 градусов. В девяти пунктах районах установились морозы не ниже -45 градусов.
На территории республики идет небольшой снег. На северо-востоке и северо-западе — преимущественно без осадков.
В Уфе зарегистрировали рекордное понижение температуры — -39,1 градусов. Подобный мороз жители ощущали в последний раз в 1974 году — тогда температура составляла -37,9 градусов.
В Татарстане температура держится на отметке -32 градуса. Из-за морозов в школах региона продлили школьные каникулы на два дня.
В свою очередь жители Алтайского края столкнулись с неожиданным потеплением, которое перерастает в настоящий шторм.
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