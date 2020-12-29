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Жизнь

«Большая грудь и ножки как спичечки»: блогерша по кличке «червь» шокировала своим видом

Модель и блогер Алена Омович шокировала поклонников нездоровой худобой, опубликовав в своем Instagram новое фото, пишет «Украина.ру».

Алена Омович, блогерша из Украины.
Алена Омович, блогерша из Украины.
instagram.com/alena_omovych.

На снимке Алена предстала в обтягивающем черном платье с длинными рукавами, которое подчеркивает огромную грудь и контрастирующие с ней худенькие ножки.

«Ножки как спичечки», «Действительно пкапец», «На кухню срочно», «Бедолажка», «Пожалуйста, кушай», «Анорексия уже»: написали сочувствующие подписчики.

Примечательно, что обычно фотографии модели набирают огромное количество оскорбительных комментариев, однако эта запись заставила людей поволноваться.

Алена Омович — известная киевская модель, сделавшая серию пластических операций, в результате которых к девушке приклеились эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».

Кстати, накануне на реальную Ким Кардашьян обрушились фанаты из-за микробикини: «Маску не туда надела».

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