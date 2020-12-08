«Маску не туда надела»: на Ким Кардашьян обрушились фанаты из-за микробикини

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась в соцсети фото в откровенном купальнике и подверглась критике со стороны поклонников.

На снимках 40-летняя звезда позирует на балконе дома, сидя на бортике джакузи. Она снялась в микробикини изумрудного цвета и подписала пост: «Всегда находите свой свет!»

Но подписчики Кардашьян высмеяли ее в комментариях из-за слишком маленького размера купального костюма, а некоторые посчитали, что низ купальника похож на медицинскую маску, пишет Lenta.ru.

«А это нормально, что плавки выглядят как защитная маска?», «Ким, ты неправильно надела маску», «Зачем вообще было надевать бикини?» — раздухарились фанаты.

Между тем пост Ким набрал уже более 4 млн лайков.