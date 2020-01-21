Большая роль на малой сцене: за что судят директора крупного кооператива на Алтае

Пост директора крупного по меркам Алтайского края кредитного кооператива «Капитал» и роль в провинциальном театре рубцовчанке Надежде Водениной пришлось сменить на скамью подсудимых. Сейчас одна из публичных личностей города и авторитетный человек в сфере кредитной кооперации обвиняется в хищениях средств материнского капитала.

Как показывает судебная практика, ей грозит реальной срок лишения свободы. При этом «дело Водениной и К» при любом его исходе выйдет за рамки местечковой возни с федеральными денежными сертификатами — не только по сумме вменяемого ущерба, количеству потерпевших, но и по своей сути.

Жилье по завышенной цене

2012 год. Рубцовск, в местном Доме культуры администрация города проводит праздник «Ты — в сердце моем», посвященный Дню матери. На мероприятии чествуют шестерых мам, которые «не только преуспели в воспитании своих детей, но и ярко проявили себя в профессиональной деятельности».

Одна из героинь — Надежда Воденина, директор потребительского кооператива «Капитал». Звучат теплые слова от представителей мэрии, выступления творческих коллективов. По версии следствия, в это время Воденина уже вовсю занималась преступной деятельностью.

В 2010 году за заслуги в профессиональной деятельности Надежда Воденина был отмечена благодарностью регионального управления по развитию предпринимательства. Страница Надежды Водениной в соцсети «Одноклассники»

Из сообщения прокуратуры Алтайского края:

Участники организованной группы в период с 2010 по 2014 год находили матерей, имеющих право на получение средств материнского капитала. Для них подыскивали жилье, находящееся преимущественно в непригодном для проживания состоянии, после чего, вводя женщин в заблуждение, заключали с ними договоры купли-продажи данных объектов недвижимости, указывая завышенную стоимость жилья.

После этого производились еще несколько нехитрых действий, которые, считает следствие, в итоге приводили к хищению денег — общий ущерб превысил 26 млн рублей.

Тут и сказочке конец

Весна 2018 года. Известные в Рубцовске предприниматели, депутаты, общественники с успехом дают в своем городе, а потом и за его пределами благотворительный спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде».

Гастроли организованы на средства Фонда президентских грантов РФ. Балду в спектакле играет инженер предприятия «Сибирь-Полиметаллы», булочника — общественный помощник регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, черта — начальник дорожного отдела мэрии Рубцовска. Кукловод в этой постановке — председатель кредитного кооператива «Капитал» Воденина.

В материалах следствия указано, что именно она была организатором преступной группы из пяти человек, заключала от имени КПК «Капитал» договоры займа денежных средств, «якобы полученных на приобретение имущества». Всего по делу проходят более 70 потерпевших.

«Приглашаю всех!»

Рубцовск, да и весь Алтайский край — не такая большая территория, где можно «по-тихому» обмануть на крупные суммы государственных выплат 70 граждан и остаться незамеченным. При этом помощь в обналичивании средств материнского капитала активно рекламировалась и рекламируется сейчас.

Довольно часто материнский капитал идет на погашение ипотеки. Михаил Хаустов

В продуктовой линейке КПК «Капитал» займ «Сертификационный» был представлен в качестве одной из востребованных слуг. «Пользуясь случаем, приглашаю всех, кто намерен улучшить свои жилищные условия в рамках федеральной программы материнского капитала: для вас мы предусмотрели особые оптимальные варианты осуществления вашей мечты», — заявляла в СМИ председатель «Капитала».

Период, которым заинтересовались потом сотрудники региональной прокуратуры и полицейского следствия (2010−2014 годы), вообще был для Надежды Водениной особенно продуктивным с профессиональной точки зрения.

Так, по итогам 2012 года «Капитал» стал «Лучшим кредитным кооперативом», получив переходящий Кубок Ассоциации кредитных союзов Алтая (АКСА). Количество пайщиков перевалило за 2 тыс. человек. Саму Воденину включили в руководящий состав АКСА, она продолжила работу в ревизионной комиссии этой ассоциации, в которую на тот момент входили более 30 кооперативов.

Ипотека. СС0.

Правда, идейный вдохновитель развития современной кредитной кооперации в Алтайском крае Валерий Касаткин сейчас проходит подсудимым по уголовному делу о мошенничестве в созданном им КПК «Городской», судебный процесс длится уже почти два года. .

За этот период «Капитал» проверяли аудиторы компании «Аудит-Эксперт» и инспекторы СРО «Кооперативные финансы» (деятельность признана соответствующей законодательству), прокуратура Рубцовска и налоговая служба — замечаний не высказано. К июлю 2014 года в состав пайщиков кооператива входили почти 2,5 тыс. граждан. Надежду Воденину в очередной раз переизбрали председателем КПК «Капитал».

Маме — тюрьма , детям — опека

В региональном управлении Пенсионного фонда отмечают, что преобладающая часть преступлений по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» касается именно незаконного получения и использования средств маткапитала.

Яна Позднякова,

начальник отдела социальных выплат ОПФ России по Алтайскому краю:

Материнский капитал стал не только эффективным инструментом осуществления демографической политики государства, но и, к сожалению, популярным предметом мошенничества. Спектр мошеннических действий широк. С целью наживы, как правило, используют юридические лица. Зачастую такие организации ведут активную рекламную кампанию, предлагая «легальным образом» обналичить материнский капитал.

Мать и ребенок СС0

На сегодняшний день крупнейшим по сумме доказанного в суде ущерба при хищениях маткапитала в регионе является другое «рубцовское» дело, приговор по нему оглашен в сентябре 2019 года. Пять руководителей городских кредитных кооперативов признаны виновными в том, что в 2009—2014 годах совершили 124 эпизода (в том числе с псевдо-сделками по покупке жилья), сумма причиненного «клиентам» ущерба составила 44,5 млн рублей.

Владелицы материнских сертификатов проходили в деле как потерпевшая сторона. По решению суда все пять человек приговорены к реальным срокам лишения свободы — от трех до 14 (!) лет. Малолетних детей двух осужденных передали в органы опеки на время, пока родители будут отбывать наказание в колонии.

Факт

До 466 617 рублей увеличен с 1 января 2019 года размер материнского капитала.