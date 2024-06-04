Большая вода, личные трагедии. Что помнят жители Алтайского края о наводнении 2014 года

- В первые дни вода прибывала со скоростью 7 см в минуту. Дома топило стремительно, люди взбирались на крыши. Кто-то перебирался к родственникам. Но многие до последнего не хотели покидать дома.
- 29 мая объявили режим ЧС в Красногорском, Солтонском, Бийском, Краснощековском, Солонешенском, Чарышском районах. На следующий день к ним присоединились Советский, Петропавловский и Алтайский.
- Ночью 31 мая в Барнауле приземлился самолет МЧС России с опергруппой, спасателями, оборудованием и грузом гуманитарной помощи. В регион прибыл министр Владимир Пучков. Режим ЧС ввели на территории двух Алтаев.
«Сегодня мы имеем природную катастрофу, подобных которой в регионе не было как минимум 45 последних лет. Мы должны максимально мобилизоваться», — заявлял тогда губернатор региона, Александр Карлин.
- Общий ущерб только Алтайскому краю превысил 5 млрд рублей. Были разрушены участки 33 автомобильных дорог, 61 мост.
- В магазинах было сложно найти резиновые лодки — все раскупили.
- В Чарышском во время эвакуации перевернулась лодка. Утонули 26-летний мужчина и шестилетняя девочка.
Паводок в Алтайском крае, 2014 год.
Олег Богданов, altapress.ru
- В Солонешенском районе пропал 5-летний мальчик. Его искали МЧС, полиция, следком и волонтеры «Лиза Алерт». Из-за подтопления поиски шли тяжело. Группы спасателей приходилось эвакуировать. В июле ребенка нашли мертвым.
- К 3 июня вода уже спадала, но в крае по-прежнему оставались обесточенными 26 населенных пунктов.
- После наводнения 2014 года Институт водных и экологических проблем СО РАН прогнозировал, что в ближайшее десятилетие будет наблюдаться дальнейшее похолодание и повышение уровня осадков.
Самое важное - в нашем Telegram-канале