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Жизнь

Больше 70 домов на сутки останутся без горячей воды в Барнауле

7 сентября в Барнауле часть домов временно останется без горячей воды, предупреждает городская администрация.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Отключение связано с запуском новой сети после ремонта на ул. Водопроводной.

Список адресов, попадающих под отключение:

  • б-р 9 Января — 94, 104, 90, 74, 102, 88, 92, 98а;
  • ул. Водопроводная — 91, 130, 99а, 97, 115, 132, 99, 109а, 117, 101, 115А, 119, 105, 103, 123, 121;
  • ул. Воровского — 108а, 106а, 125, 108, 111, 115, 113, 115а, 123;
  • ул. Гулькина — 3;
  • ул. Ким — 38, 33;
  • ул. Красносельская — 96, 49а, 92, 94, 108, 106, 112;
  • ул. Октябрят — 35, 39, 29, 44, 37;
  • ул. Парижской Коммуны — 64, 62, 50а, 50, 48, 66, 46;
  • ул. Смольная — 48, 50а, 50, 46;
  • ул. Цаплина — 106, 127, 112;
  • ул. Цеховая — 4, 2.

По этим адресам горячей воды не будет с 9:00 до 21:00.

Кроме того, на ул. Юрина начинается реконструкция участка трубопровода протяженностью 418 метров и диаметром 200 мм.

Горячую воду временно отключат в следующих домах:

  • ул. Юрина — 206/1, 206/2, 206а/1, 206а/2, 206б, 206 г, 206е, 208, 208а, 208б, 208е, 210, 210а;
  • ул. Попова — 37.

Воды не будет с 8 утра до 22 вечера.

Ранее на сутки без горячего водоснабжения остались жители Потока.

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