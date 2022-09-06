37 домов в Барнауле временно останутся без горячей воды

Это связано с завершением ремонта теплосети на ул. Тимуровской.
Воды не будет 6 сентября с 9 утра до 21 вечера. Под отключение попадают 37 жилых домов.
Список домов, попадающих под отключение:
- ул.Тимуровская — 42, 44, 46, 50, 64, 23, 60, 48а, 21, 34, 56, 32, 25, 38, 52, 62, 40, 36, 19, 58;
- ул. Петра Сухова — 54а, 48, 42, 59, 38, 46, 55, 40а, 40, 44
- ул. Западная 5-я — 87, 87а, 85, 89
- ул. Германа Титова — 13, 21
- ул. Эмилии Алексеевой — 34а, 34, 32, 39, 40
- ул. 40 лет Октября — 24, 20, 22
Также 6 сентября горячую воду должны дать жителям еще 118 домов.