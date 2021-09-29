Больше довольствия. Как и когда повысят оклады российским военнослужащим

Путин отметил, что в ближайшие 2 года сумма денежного содержания будет расти на 9% в год. Дополнительно в 2023-ем оклады сотрудников правоохранительных органов и военных проиндексируют на 5%.
За счет повышения зарплат сократится разрыв в доходах правоохранителей и военнослужащих Минобороны, образовавшийся в последние годы. Об этом сообщают «Известия».
Ранее altapress.ru писал, что индексации подвергнутся страховые пенсии. Кроме того, «по возможности» будут запущены новые выплаты нуждающимся беременным и одиноким родителям.