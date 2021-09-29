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Жизнь

Больше довольствия. Как и когда повысят оклады российским военнослужащим

Президент Владмир Путин заявил, что в России увеличат довольствие военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии и других. Рассказываем, с какими темпами будут расти оклады и для чего нужна их индексация.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru
1
На сколько увеличится довольствие военнослужащих и правоохранителей?

Путин отметил, что в ближайшие 2 года сумма денежного содержания будет расти на 9% в год. Дополнительно в 2023-ем оклады сотрудников правоохранительных органов и военных проиндексируют на 5%.

2
Для чего производится индексация?

За счет повышения зарплат сократится разрыв в доходах правоохранителей и военнослужащих Минобороны, образовавшийся в последние годы. Об этом сообщают «Известия».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3
Какие еще выплаты проиндексируют с 2022 года?

Ранее altapress.ru писал, что индексации подвергнутся страховые пенсии. Кроме того, «по возможности» будут запущены новые выплаты нуждающимся беременным и одиноким родителям.

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