29 сентября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путин пообещал повышение пенсий и новые детские выплаты

В России продолжится повышение пенсий в 2022 и 2023−2024 годах, пообещал президент страны Владимир Путин. Как пишет РИА Новости, средства на индексации предусмотрены в бюджете.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Кроме этого, власти приняли решение увеличивать денежные довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а социальные — на 7,7%.

Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023 — 19 477, а в 2024 — 20 469 рублей.

«По возможности» будут запускать дополнительные меры поддержки, отметил ТАСС. Прежде всего, подчеркнул президент, речь идет о семьях с детьми.

Путин предположил, что такой поддержкой могут стать единовременные выплаты семьям со школьниками.

«Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», — уверяет Путин.

Ранее altapress.ru разбирался, какие категории граждан имеют право на повышение пенсии в любое время года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость