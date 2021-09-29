Путин пообещал повышение пенсий и новые детские выплаты

В России продолжится повышение пенсий в 2022 и 2023−2024 годах, пообещал президент страны Владимир Путин. Как пишет РИА Новости , средства на индексации предусмотрены в бюджете.

Кроме этого, власти приняли решение увеличивать денежные довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а социальные — на 7,7%.

Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023 — 19 477, а в 2024 — 20 469 рублей.

«По возможности» будут запускать дополнительные меры поддержки, отметил ТАСС. Прежде всего, подчеркнул президент, речь идет о семьях с детьми.

Путин предположил, что такой поддержкой могут стать единовременные выплаты семьям со школьниками.

«Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», — уверяет Путин.

Ранее altapress.ru разбирался, какие категории граждан имеют право на повышение пенсии в любое время года.