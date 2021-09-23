Кто имеет право на повышение пенсии в течение года. Комментарий ПФР

1 Кому положено повышение пенсии в любое время года?

Независимо от сезона индексацию выплат производят для тех, кому исполнилось 80 лет. Кроме того, «услугой» могут воспользоваться граждане со стажем на Севере, уточняют в ПФР.

Как подчеркнули в ведомстве, выплаты увеличивают при наступлении соответствующих обстоятельств. Так, если пенсионер получил стаж работы на Севере, сумму его начислений увеличат без привязки к времени.