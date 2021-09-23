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Жизнь

Кто имеет право на повышение пенсии в течение года. Комментарий ПФР

Отдельные категории граждан имеют право на повышение пенсии в любое время года. Нужно ли для индексации начислений писать заявление и кто вне времени претендует на повышение выплат — в разборе altapress.ru.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете
1 Кому положено повышение пенсии в любое время года?

Независимо от сезона индексацию выплат производят для тех, кому исполнилось 80 лет. Кроме того, «услугой» могут воспользоваться граждане со стажем на Севере, уточняют в ПФР.

Как подчеркнули в ведомстве, выплаты увеличивают при наступлении соответствующих обстоятельств. Так, если пенсионер получил стаж работы на Севере, сумму его начислений увеличат без привязки к времени.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
2 Для повышения пенсии надо обращаться в ПФР?

По достижении 80-летия обращаться в ведомство и писать соответствующее заявление не придется. Выплаты в таком случае индексируют автоматически, на основании имеющихся данных.

Если же пенсионер получил стаж на Севере, ему необходимо самостоятельно заявить о себе в ПФР, и тогда пенсию пересчитают с нового месяца.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
3 О чем еще сообщили в Пенсионном фонде?

В ПФР добавили, что те, кто выработал северный стаж, имеют право уйти на пенсию досрочно — на 5 лет раньше.

«Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе», — пишут на ведомственном сайте.

Полярное сияние, Мурманск.
Полярное сияние, Мурманск.
Дмитрий Рак, vk.com/meteodnevnik

Напомним, в российском правительстве рассказали, какие пособия с 1 января 2022 года будут начислять автоматически.

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