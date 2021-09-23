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Жизнь

В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

В ПФР разъяснили, что есть несколько случаев, когда повышение пенсии не привязано к конкретным датам в течение года, сообщает РИА «Новости».

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года.

В ПФР уточнили, что в таких случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Этой категории граждан автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным, и пенсионерам не нужно предпринимать какие-либо действия», — напомнили в фонде.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере.

В ПФР заключили, что в таком случае следует подать заявление с подтверждающими документами, после чего выплаты пересчитают с нового месяца.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили о праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга.

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